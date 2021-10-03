В “Слуге народа” гарантировали, что голосующим против отставки Разумкова мандатов не лишат – нардеп Яременко

“Руководство фракции дало гарантию всем, кто проголосует против отставки спикера и решит уйти из фракции, что “Слуга народа” не будет применять против них карательные санкции в виде лишения мандата”, – написал он.

Нардеп считает, что, “возможно, это было бы процедурно правильно, но политически ситуация перезрела”.

“Беседы с Разумковым президента [Владимира Зеленского] и [главы парламентской фракции “Слуга народа”] Давида Арахамии происходили неоднократно. Я подписал соответствующее обращение (моя подпись была 160 какой-то). Голосов для начала процедуры достаточно”, – объяснил Яременко.

Он утверждает, что кандидатура “нового спикера” не обсуждалась, но, “кажется, все догадываются”.

Яременко также заявил, что услышанное от Зеленского и Арахамии “о потере политической связи и взаимного доверия” с Разумковым “однозначно” стало для него новостью и “более чем убедительным с точки зрения необходимости инициирования процедуры отставки спикера”.

“Оппоненты этого решения (они, хотя и очень немного) называли только один контраргумент – надо принимать решение только после разговора с Разумковым”, – написал нардеп.

https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/4614766648587421

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Всего во фракции 244 нардепа.

Процедуру отзыва планируют начать 4 октября.

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