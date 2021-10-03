Украина договорилась с США о финансовой поддержке медицины и экономики – Шмыгаль

“Украина и США расширяют сотрудничество. На этой неделе совместно с Агентством США по международному развитию (USAID. – “ГОРДОН”) мы подписали дополнительное соглашение в сфере развития на общую сумму $9 млн”, – написал глава украинского правительства.

По его данным, $7 млн из этой суммы направят на “усиление медицинской системы Украины”, а еще $2 млн – на ускорение экономического роста.

“Кроме того, при поддержке USAID был запущен проект “Говерла” с бюджетом почти $74 млн. Его цель – создать комфортные условия жизни для людей в общинах, повысить качество и доступность социальных и государственных услуг”, – сообщил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/431019328465276

Контекст:

В результате встречи в Вашингтоне 1 сентября президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского было сделано совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран. В документе сказано, что США “намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные $12,8 млн связанной с COVID-19 помощи в рамках закона “О плане спасения Америки”.

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