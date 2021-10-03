Мнение: Крутой кипяток

Вот что тут сказать? Нашел в ФБ, про ваш любимый ГУЛАГ. Поклоняйтесь ему дальше.

“События, рассказанные профессором И.С. (под этим псевдонимом, по-видимому, писал профессор Иван Лукъянович Солоневич – узник Соловков, совершивший побег в Финляндию из Медвежьегорска, куда был переведен из Свирского концентрационного лагеря. Прим.Ред.), происходили в городе Лодейное Поле, где находилось главное управление Свирских лагерей – части лагерей в составе Беломорско-Балтийских ИТЛ и СЛОНа. В качестве эксперта-психиатра проф. И.С. неоднократно проводил экспертизы сотрудников и заключенных этих лагерей…

“…мною освидетельствован известный всей Москве протоиерей о.Сергий Мечов. У него оказалось реактивное состояние после допросов, на которых ему сообщили о расстреле его жены и детей… Вторая испытуемая – надзирательница женской тюрьмы – была мне так представлена следователем: “Хорошая работница, а вдруг с ума спятила и вылила себе на голову крутой кипяток”.

Приведенная ко мне полная простая женщина лет 50 поразила меня своим взглядом: ее глаза были полны ужаса, а лицо было каменное. Когда мы остались вдвоем, она вдруг говорит, медленно, монотонно, как бы отсутствуя душой: “Я не сумасшедшая. Я была партийная. А теперь не хочу больше быть в партии!”. И она рассказала о том, что ей пришлось пережить в последнее время.

Будучи надзирательницей женского изолятора, она подслушала беседу двух следователей, из которых один похвалялся, что может заставить любого заключенного сказать и сделать все, что захочет. В доказательство своего “всемогущества” он рассказал, как выиграл “пари”, заставив одну мать переломить пальчик своему собственному годовалому ребенку.

Секрет был в том, что он ломал пальцы другому, 10-летнему ее ребенку, обещая прекратить эту пытку, если мать сломает только один мизинчик годовалому крошке. Мать была привязана к крюку на стене. Когда ее 10-летний сын закричал – “Ой, мамочка, не могу” – она не выдержала и сломала. А потом с ума сошла. И ребенка своего маленького убила. Схватила за ножки и о каменную стену головкой хватила… “Так вот я, как услышала это, – закончила своей рассказ надзирательница, – так я себе кипяток на голову вылила… Ведь я тоже мать. И у меня дети. И тоже 10 лет и 1 годик”…

Не помню. Как я ушел с этой экспертизы… Я сам был в “реактивном состоянии”… Ведь и у психиатра нервы не стальные!..” (Профессор И.С. Большевизм в свете психопатологии. Журнал “Возрождение”. №9. Париж. 1949. Цит. по публ. Бориса Камова. Ж. “Шпион”, 1993. Вып.1. Москва, 1993. С.81-89)