 

«Мы все будем этим заниматься»

03.10.2021, 18:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зеленский пообещал посодействовать освобождению Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал посодействовать освобождению арестованного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает «Укринформ».

«Саакашвили является гражданином Украины. Все институты: министерство иностранных дел и наше посольство в Грузии, на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне кабинетов министров и на уровне премьеров — мы все будем этим заниматься», — пояснил он.

Украинский президент сообщил, что не знал о планах Саакашвили отправиться на родину. «Я не знал, что он уехал в Грузию, я был очень удивлен. Увидел об этом в прессе», — добавил политик, подчеркнув, что не считает действия Саакашвили правильными, так как тот не учел все риски.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию накануне муниципальных выборов, в которых участвовала его оппозиционная партия «Единое национальное движение». Политика задержали и арестовали, он находится в Руставской тюрьме под Тбилиси. Экс-президенту грозит не менее девяти лет лишения свободы. По двум уголовным делам — о превышении и злостном использовании служебных полномочий — он уже осужден заочно, еще по двум приговор пока не вынесен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невозвращенческое

Дмитрий Быков: Если я уеду — хрен-то я вернусь. Но, похоже, хрен-то я уеду

В мае прошлого года Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Экс-президент Грузии начал свою политическую карьеру в Киеве в 2015 году: после прихода к власти Петра Порошенко его назначили председателем Одесской областной государственной администрации. Для этого он получил украинское гражданство и отказался от грузинского. Впрочем, в июле 2017 года украинский паспорт у Саакашвили отобрали, а его самого депортировали. После победы на выборах Владимир Зеленский вернул гражданство грузинскому политику.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / “Были прекрасной командой”: Елена Захарова в компании коллег презентовала новое шоу

11.11 / Мнение: Выборный сюжет

21.07 / Директор МакSим призвала игумена Луку молиться за певицу

02.08 / Шаман Габышев: «Я смирился»

10.08 / Лукашенко назвал прошедшие в Белоруссии выборы праздником

03.03 / “Встала и ушла”: Анна Седокова прокомментировала скандал на шоу Максима Галкина

03.09 / В водоемах канадской Арктики нашли волокна от джинсов

02.10 / Мнение: На Украине цена на газ достигла 1500 долларов за 1000 кубометров

08.01 / Верующая? Смирись! – Личное мнение

10.05 / Перед анонсом Poco F3 GT уже появился в онлайновом магазине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика