«Мы все будем этим заниматься»

Зеленский пообещал посодействовать освобождению Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал посодействовать освобождению арестованного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает «Укринформ».

«Саакашвили является гражданином Украины. Все институты: министерство иностранных дел и наше посольство в Грузии, на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне кабинетов министров и на уровне премьеров — мы все будем этим заниматься», — пояснил он.

Украинский президент сообщил, что не знал о планах Саакашвили отправиться на родину. «Я не знал, что он уехал в Грузию, я был очень удивлен. Увидел об этом в прессе», — добавил политик, подчеркнув, что не считает действия Саакашвили правильными, так как тот не учел все риски.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию накануне муниципальных выборов, в которых участвовала его оппозиционная партия «Единое национальное движение». Политика задержали и арестовали, он находится в Руставской тюрьме под Тбилиси. Экс-президенту грозит не менее девяти лет лишения свободы. По двум уголовным делам — о превышении и злостном использовании служебных полномочий — он уже осужден заочно, еще по двум приговор пока не вынесен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невозвращенческое

Дмитрий Быков: Если я уеду — хрен-то я вернусь. Но, похоже, хрен-то я уеду

В мае прошлого года Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Экс-президент Грузии начал свою политическую карьеру в Киеве в 2015 году: после прихода к власти Петра Порошенко его назначили председателем Одесской областной государственной администрации. Для этого он получил украинское гражданство и отказался от грузинского. Впрочем, в июле 2017 года украинский паспорт у Саакашвили отобрали, а его самого депортировали. После победы на выборах Владимир Зеленский вернул гражданство грузинскому политику.

—