Мнение: Щипцы и эффект камбэка

Начался курс “Психоалхимия.Траблшутинг”.

В ленте участники обмениваются комментариями по поводу ситуаций в новом сезоне “Разморозки”. И я вижу общие пробелы. О некоторых из них буду писать.

Самых важных пробелов я увидела пока два.

Первый пробел: непонимание, что антищипцы – это не слова, которые вы говорите, а действия.

Действия есть даже в диалоге – это ваши выборы, ваши реакции, ваши ходы. Слова дополняют действия, уточняют и расширяют их смысл, но только если совпадают с ними. Если вы говорите одно, а ваши ходы и реакции выражают совсем другое, ваши слова начинают иметь противоположный смысл, иногда очень вредный для вас, например увеличивают и искривляют щипцы.

Второй пробел: непонимание, зачем растить свою СЗ для человека, отношений с которым уже не хочешь, в частности – СЗ для бывшего, который когда-то бросил.

Этот пробел означает, что нет понимания, как отрицательная СЗ для кого-то мешает любовной ОЗ.

Любовная ОЗ – это ваша фигура в ресурсе любви.

Эта фигура – ваш капитал в этом ресурсе, ваш актив. Все отношения, которая у вас начнут развиваться, отправной точкой будут иметь вашу любовную ОЗ.

СЗ – это рост или падение вашей значимости для конкретного человека. Для вас имеет значение ваша СЗ для тех, чья значимость для вас выше нуля.

Ваша СЗ в отношениях влияет на вашу ОЗ. Особенно влияет ваша СЗ для тех, чья СЗ для вас высокая. Никакой ЗВ на это не влияет, то есть как бы ни обесценивали, ни вытесняли значимость человека, но если он имел и имеет для вас ценность, ваша СЗ для него влияет на вашу ОЗ.

Вот почему из отношений нужно выходить с минимальными потерями. Нельзя доводить свою СЗ до отрицательных значений. В этом случае вы выберетесь из отношений с такой слабой и разрушенной фигурой, что вам будет сложно общаться, сложно начать новые отношения и сложно в новых отношениях.

К счастью, поле пластично, фигуру можно восстановить, но на это потребуется время.

Камбэк бывшего, который бросил вас, полезный полевой процесс для вашей фигуры.

Не обязательный, но полезный.

Он нужен не для того, чтобы заново вцепиться в того, кто от вас сбежал, а для того, чтобы быстрей восстановить свою фигуру и даже подрастить. Вы и без камбэка сможете восстановить фигуру, но с камбэком быстрей. Правда, исключительно в случае, если вы будете вести себя правильно: не сливать все, что удалось восстановить, а впридачу остальное. В последнем случае камбэк будет для вас как набег варваров, не останется камня на камне, и все это – по вашей вине, то есть в вашем поле.

Опишите, друзья, каким образом правильно вести себя при камбэке.

Но не открывайте старых постов, там нет большей части того, что мы изучили за последние два года.

Мы теперь знаем про полевые процессы намного больше.

И давайте описывать в новом контексте.

Каким образом можно быстрей восстановить фигуру с помощью камбэка?

Как это сделать без камбэка?

В чем отличия того и другого?

Почти все авторы в письмах, описывая камбэк, пишут про щипцы.

На самом же деле камбэк – это способ нейтрализовать все оставшиеся щипцы и даже сделать крючок.

Кто это опишет?

И еще раз, про технические моменты.

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