 

Саакашвили отреагировал на заступничество Зеленского

03.10.2021, 18:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАрестованный в Грузии экс-президент, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили «не удивился» заступничеству украинского лидера Владимира Зеленского, сказала навестившая того в заключении в Рустави член оппозиционного «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, «Саакашвили и Зеленский связаны крепкой дружбой, поэтому Саакашвили был уверен, что Зеленский зафиксирует такую позицию».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт. При этом Зеленский посетовал, что Саакашвили уехал на родину.

Херхеулидзе также сказала, что Саакашвили не имеет в камере телевизора и других источников информации. Именно Херхеулидзе сообщила бывшему президенту об итогах местных выборов в Грузии 2 октября. По данным ЦИК, правящая «Грузинская мечта» взяла около 47 процентов голосов, а «националы» немногим более тридцати. При этом Саакашвили «восхитился» количеством голосов, полученных оппозицией, а также тем, что в Тбилиси предстоит провести второй тур выборов мэра 30 октября.

Она также сообщила, что сотрудники администрации тюрьмы и арестовывавшие Саакашвили полицейские снимали селфи с экс-президентом.

«Это тоже говорит об обрушении институтов правительства «Грузинской мечты», – сказала Херхеулидзе.

Тем временем в СМИ Грузии появились сообщения о том, что задержан водитель трейлера, который помог Саакашвили незаконно пересечь границу. Сообщается, что дальнобойщик ехал в Грузию из Украины.

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 2 октября. Как передает РИА «Новости», по данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» получила поддержку 46,65% избирателей, оппозиционная партия «Единое национальное движение» – 30,7%. По итогам голосования на выборах мэра в Тбилиси 30 октября состоится второй тур с участием кандидатов от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе и от партии Саакашвили Ники Мелия.



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