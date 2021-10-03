 

Проценко рассказал о сложности прогнозирования развития пандемии COVID

03.10.2021, 18:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРазвитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам, сообщил в эфире канала «Россия 1» главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», – сказал он.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил новые данные о мутации коронавируса.



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