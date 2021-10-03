 

Найдите им альтернативу: 5 бьюти-привычек, которые следует оставить в прошлом

03.10.2021, 18:28, Разное
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В статье мы рассмотрим 5 бьюти-антитрендов. Им следует сказать твердое «нет» и оставить их в прошлом. Если вы хотите знать, какие именно бьюти-привычки стоит забыть, то читайте статью далее.

Слишком яркий маникюр на ногтях

Безусловно, в тренде остается яркий нейл-арт. Летом все выбирают пестрые мультяшные стикеры, маргаритки, геометрические разводы всех цветов радуги, неоновые оттенки, которые сочетались с большим количеством рисунков и страз. Сейчас о такого рода дизайнах стоит забыть. Но при этом от насыщенных лаков не стоит отказываться. Только помните, что сейчас в тренде минимализм.

Также популярная тенденция – японский маникюр. Данный стиль вообще не предусматривает использование лака.

Плотный матовый тон лица

Больше не стоит делать макияж с плотным тоном, который создает эффект маски. Даже мировые звезды постят в «Инстаграме» фото без макияжа, мотивируя тем самым всех людей быть собой и восхищаться естественной красотой. Поэтому примите себя такой, какая вы есть, со своими несовершенствами кожи, подберите правильный уход и ничего, помимо консилера, не используйте.

«Идеальные» брови

Не стоит вспоминать тренд о татуаже бровей. Пора забыть даже о пудровом напылении. Если у вас очень светлые либо же тонкие брови, то стоит воспользоваться тенями или карандашом. Только опять-таки не переусердствуйте. Также для небрежного заключения следует использовать прозрачную тушь для бровей.

Макияж «все в одном»

Безусловно, что бывают периоды, когда хочется сделать особенный макияж для особого вечера. Однако это не означает, что акцент нужно делать на глазах всеми возможными способами – подводкой, стразами, тенями и накладными ресницам. Вполне будет достаточно геометрической или же классической стрелки. Можно сделать акцент на губах, выбрав подходящий глубокий оттенок. Но только помните, что использовать стоит что-то одно.

Многоступенчатая система ухода

Несколько лет назад появился тренд на корейскую косметику. С того момента был модным многоступенчатый уход за лицом. Теперь непонятно, как ранее мы обходились без него. Было модно использовать сыворотки, средства для очистки, маски, патчи, гаджеты для массажа лица и прочее. Сейчас на бьюти-рынке представлено очень много разных продуктов, иногда вообще непонятно, что же нужно. Большое разнообразие породило тренд на осознанное потребление и косметический минимализм. То есть чем меньше средств, тем лучше. Безусловно, это не означает, что нужно перестать увлажнять и очищать лицо, но стоит свести количество баночек в ванной до минимума.



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