Справедливым перераспределением акций американских компаний займётся Госплан США

Конгресс США одобрил в третьем чтении законопроект «О справедливом перераспределении акционерных капиталов», согласно которому 60% акций американских компаний, находящихся в собственности белых цисгендерных акционеров, будут перераспределены в пользу угнетённых меньшинств. Исполнительный комитет по данному решению будет назначен из членов президиума Госплана США.

«В стране давно назрела острая необходимость экспроприировать незаслуженно нажитые богатства у класса-угнетателя и передать их угнетённому народу. В ближайшее время мы составим полный список всех белых акционеров наших компаний и издадим директиву о том, сколько, по нашему мнению, акций должно остаться во владении каждого из них. Разумеется, филантропов и сторонников меньшинств, таких как Билл Гейтс и Джордж Сорос, экспроприации не коснутся. В первую очередь мы уделим внимание акционерам из России и других стран Империи зла», – рассказала глава Госплана Патрисия (Патрик) Мбамумба.

Право на получение акций получат граждане США на основе рейтинга угнетённости. По оценкам экспертов, к концу 2022 года интерсекциональные феминистки, представители национальных меньшинств и бодипозитивные сторонники марксизма-троцкизма будут владеть не менее 60% таких компаний, как Amazon, Exxon Mobile и Bank of America. В ведомстве уточнили, что иммигранты из стран бывшего СССР не будут попадать под расовые квоты, поскольку недавние исследования формы черепа казахов, грузин и украинцев позволили прийти к выводу об их белой эксплуататорской природе. Отдельные квоты будут выделены для депутатов Конгресса США и членов их семей вне зависимости от их расовой принадлежности.

«Довольно глупо, что у какого-то 50-летнего фермера Джона из Алабамы есть акции, а у недавно прошедшей в Конгресс прогрессивной выпускницы Гарварда – нет. Что этот Джон делает полезного для нашей страны, нашего общества? Эти капиталисты-мироеды только угнетают простых трансгендеров. Вставай, проклятьем заклеймённый, трансгендер, негр, феминист! За вашу и нашу свободу! Так победим!» – сказал автор законопроекта, сенатор от Демократической партии США Томас Сорос-Морган младший.

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