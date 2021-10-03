 

Навальный стал лауреатом польской премии “Рыцарь свободы”

03.10.2021, 18:02, Новости дня
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Эту премию вручают ежегодно, начиная с 2005-го, людям, внесшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.

Навальному присудили премию в знак признания его “выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, а также его многолетнего стремления нести такие ценности, как свобода, справедливость, уважение к закону и подотчетности российской государственной системе”.

Церемония награждения “Рыцарь свободы 2021 года” намечена на 5 октября 2021 года в Варшаве во время официального гала-концерта Варшавского форума безопасности.

Награду от имени Навального примут российский оппозиционер и лидер движения “Демократический выбор” Владимир Милов вместе с руководителем сети региональных штабов Навального Леонидом Волковым. Награду вручит бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Контекст:

Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме политика нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Навальный был в коме 18 дней, а 22 сентября политика выписали из клиники.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После отравления Навального ряд западных стран ввели санкции против России, в том числе против предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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