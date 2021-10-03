Россия превращается из федерации в унитарное полицейское государство – Венедиктов

“Мы пропустили самое главное. Мы пропустили вместе с вами. Изменение конституции означало не только обнуление. Обнуление – это часть, способ наиболее видный. Означало изменение природы российского государства. […] Государство начало менять свой контур. Самое главное – из федерации оно превращается в унитарное государство. Автократическое и полицейское”, – сказал он.

По словам главреда “Эха Москвы”, к этому “шло давно”.

“Эта команда с Путиным… Я помню этот разговор в 2001-го с ним, они реально думают все эти 20 лет или сколько их, что Россия должна быть унитарным государством, что она не может управляться как федерация. Иначе она распадется. И хотя формально она сохраняла признаки федерации, вы же помните, что первым движением было назначение губернаторов в 2003 году после Беслана”, – считает Венедиктов.

Это был “первый сигнал”, подчеркнул он.

“Сейчас после изменения конституции, помните, я говорил: усиление центральной власти. Мне говорили: нет, смотрите, там правительство. Да ни хрена. Ой, нет, смотрите, там Совфед. Да ни хрена. Ой, нет, смотрите, там Конституционный суд. Я говорил: да ни хрена. Все усиливает центральная власть. Неважно, президент, Совет национальной безопасности, Госсовет. Неважно. После чего началось резкое принятие репрессивных законов или репрессивизация существующих законов”, – объяснил Венедиктов.

Он уверен, что Россия находится “не в стадии транзита, а в стадии трансформации”.

“Это другая история, это уже не вопрос личной власти от Путина к Путину или от Путина к кому-то еще. Это вопрос трансформации природы государства. […] Во время трансформации государство опирается прежде всего на силовые органы. Прежде всего. Это так же как [француз Шарль] де Голль менял конституцию. По сути дела, это конституционный переворот”, – сказал Венедиктов.

По его словам, “мы живем уже в другом меняющемся государстве по сравнению с тем, что было до 2020 года”.

Контекст:

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны. В марте 2000 года на президентских выборах в РФ он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. В соответствии с документом, она вступила в силу с 4 июля.

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