 

ЕС может создать свою военную миссию в Украине – СМИ

03.10.2021, 18:02, Новости дня
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Авторы идеи считают, что Украина нуждается в поддержке в борьбе с российской агрессией. В частности, упоминается, что РФ продолжает добиваться эскалации на Донбассе и под видом учений стянула к границам Украины свои войска.

В связи с этим Европейский Союз рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии под названием “Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине”, говорится в документах.

Работа миссии будет фокусироваться на обучении украинских военных.

По данным издания, в конце июля министры иностранных дел и обороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное письмо с просьбой о формировании миссии.

Кроме военной миссии Евросоюз рассматривает и другие способы усиления военного потенциала украинской армии. В их числе – расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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