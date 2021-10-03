 

Шевченко может возглавить шотландский клуб – СМИ

03.10.2021, 18:02, Новости дня
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Как отмечает “Чемпионат”, в нынешнем сезоне “Селтик” стартовал с двух поражений в Лиге Европы. Кроме того, команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии с десятью очками в семи матчах. Именно поэтому их тренера Анте Постекоглу могут заменить на Шевченко.

Кандидатура Шевченко привлекательна по нескольким причинам. Он сейчас свободен, знает английский, и ему для работы в Шотландии не потребуется виза, так как его семья проживает в Великобритании, отмечает The Sun.

Контекст:

Шевченко с июля 2016 года был главным тренером сборной Украины. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

18 августа стало известно, что исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Шевченко 3 сентября заявил, что хотел продолжать работать со сборной. 6 сентября УАФ отреагировала, что функционеры отправляли Шевченко предложение продлить контракт, но он якобы не ответил.

29 сентября 2019 года итальянское издание Tuttomercatoweb сообщало, что “Милан” думает об увольнении главного тренера команды Марко Джампаоло, а на пост нового наставника рассматривается Андрей Шевченко.

2 октября Tuttomercatoweb писало, что Шевченко согласился возглавить “Милан”, но с двумя условиями. 8 октября итальянский клуб уволил главного тренера команды Джампаоло, назначив вместо него Стефано Пиоли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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