 

Путин случайно «подслушал» совещание министров

03.10.2021, 17:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин случайно «подслушал» онлайн-совещание членов правительства.

Когда Путин вошел в кабинет, на его компьютере транслировалось совещание премьера-министра Михаила Мишустина и его заместителей, проходившее в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

 

Министры не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента.

«Я внимательно слушаю, с интересом. <…> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», – сказал Путин с улыбкой.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / В Сети обратили внимание на оскорбляющий покупателей чек из украинского магазина

22.09 / Эрдоган на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма Россией

08.07 / Коронавирусом переболели 35 депутатов Госдумы

29.07 / Euronews – снова под замок — европейцы не против жёстких мер и масок в случае второй волны коронавируса

03.07 / РФПИ: «Спутник V» столкнулся с давлением международного фармацевтического лобби в Словакии

29.06 / В Черновицкой области с 1 июля восстанавливают внутриобластное сообщение

09.08 / Германия пообещала Ливану 10 млн евро помощи

22.07 / Пушков обозначил перспективы жалобы РФ на Украину в ЕСПЧ

22.04 / Украинский омбудсмен рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО

06.06 / Чижов заявил о готовности РФ к проблемам при эксплуатации «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика