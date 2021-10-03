Путин случайно «подслушал» совещание министров

Президент РФ Владимир Путин случайно «подслушал» онлайн-совещание членов правительства.

Когда Путин вошел в кабинет, на его компьютере транслировалось совещание премьера-министра Михаила Мишустина и его заместителей, проходившее в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

Министры не сразу заметили появление главы государства: вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать кабмину о принятых решениях. Мишустин окликнул коллегу, чтобы тот обратил внимание на присутствие Путина, и поприветствовал президента.

«Я внимательно слушаю, с интересом. <…> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», – сказал Путин с улыбкой.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе президент РФ Владимир Путин проведет совещание с кабмином по развитию энергетики.