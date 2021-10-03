 

Талибы запретили продажу оружия и автотранспорта без лицензии в Афганистане

03.10.2021, 17:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗахватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) запретило продажу в стране оружия и транспортных средств без лицензий, сообщило сформированное талибами министерство обороны.

В заявлении ведомства, отмечается, что в стране «запрещается покупка и продажа оружия, боеприпасов без соответствующих документов, а также транспортных средств без лицензий», передает ТАСС со ссылкой на агентство The Khaama Press.

В министерстве добавили, что «ряд безответственных лиц забрали оружие и автомобили у государственных учреждений или у некоторых членов предыдущего правительства, но в соответствующие органы [для регистрации] они не поступили».

В ведомстве также уточнили, что «отдельные лица намеревались незаконно продать оружие и транспорт».

Отмечается, что нарушители будут преследоваться по закону.

Напомним, в начале сентября правительство радикального движения «Талибан» ввело запрет на проведение акций протеста по всему Афганистану без предварительного разрешения от властей.



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