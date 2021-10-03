 

В Сеть попали документы о вмешательстве Британии в политику России

03.10.2021, 17:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДокументы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе британского посольства в России, попали в Сеть, сообщают СМИ.

Как отмечает Рен ТВ, в отчете так же говорится о поддержке НКО, признанных в этом году иностранными агентами. Опубликованные материалы относятся к 2018 году, в них говорится о целях и задачах британцев на российской территории: распределяются суммы на пропаганду ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона.

Также предполагается установление прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. В документе зафиксированы заявки от российских СМИ на получения финансирования со стороны посольства Британии.

В указанном списке присутствуют включенные в список СМИ-иноагентов «Медиазона» и «Такие дела». В заявках указаны конкретные цели и задачи проектов, а также суммы выделяемых средств.

Как отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка», «в документах указаны конкретные направления работы британцев (правозащитная тематика, гуманитарное сотрудничество)».

Напомним, телеканал RT опубликовал материал «Антикремлевские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России», основанный на утечке документов, предположительно, принадлежащих МИД Великобритании. Из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей.



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