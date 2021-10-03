Врачи рассказали об основных симптомах трех типов инсульта

Зарубежные медики провели анализ ряда исследований, посвященных изучению одного из наиболее опасных проявлений нездоровья сердечно-сосудистой системы человека – инсульта. На основании результатов специалисты выделили основные симптомы трех типов вышеуказанного критического состояния.

Как пояснили медики, инсульт является мозговой атакой, случающейся вследствие прекращения кровоснабжения части головного мозга и приводящей в итоге к гибели элементов клеточной структуры. Упомянутое критическое состояние может иметь проявление в виде трех типов: ишемического инсульта, геморрагического инсульта и транзиторных ишемических атак. Специалисты подчеркнули, что симптоматика инсульта зависит не столько от типа, сколько от величины поврежденной области мозга, а также конкретного его месторасположения в центральном органе нервной системы. Основными симптомами криза врачи назвали наличие проблем с движением, балансом и коммуникационностью, притупление памяти, концентрации и мышления, а также нарушения зрения, глотания, нормального функционирования мочевого пузыря и кишечника. Кроме того, характерным признаком проблемного состояния может быть сильная усталость. Все вышеперечисленные признаки являются типичными симптомами ишемических инсультов, возникающих вследствие наличия атеросклероза, заболеваний мелких сосудов, сердца или рассечения артерий.

Геморрагические инсульты, по словам ученых, составляют около 15% от общего числа критических состояний и проявляются в виде кровоизлияний в мозге или на его поверхности. Наиболее часто такой тип происходит у людей, возраст которых составляет от 45 до 70 лет. Для данного типа криза весьма характерны большинство признаков инсульта ишемического, однако есть и отличия – головная боль у таких пациентов является внезапной и очень сильной, сопровождаясь зачастую болезненными ощущениями в области шеи или рвотой.

Наконец, третьим типом инсультного состояния эксперты назвали транзиторную ишемическую атаку, также именуемую мини-инсультом. Основным отличием такой мозговой атаки от вышеуказанных типов инсульта является тот факт, что присутствуют все перечисленные симптомы, однако их длительность является недолгой – это обусловлено кратковременным проявлением закупорок сосудов, мешающих крови насыщать мозг. Материалы научной работы были опубликованы в Express.

Источник: www.express.co.uk