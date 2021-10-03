Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Деньги Абрамовича – это деньги Путина. И Абрамович пытается как можно больше потратить, пока есть возможность

Об этом собеседники заговорили после заявления Пугачева, что российские бизнесмены – это “крепостные Путина”.

“Деньги Абрамовича – это деньги не Абрамовича?” – спросил Гордон.

“Нет”, – ответил Пугачев.

“Это деньги Путина?”, – уточнил основатель издания “ГОРДОН”.

“Конечно”, – подтвердил бизнесмен.

По его словам, Абрамович это, “конечно”, знает.

“Абрамович пытается как можно больше потратить, пока есть возможность. Но нужно понимать, что Путин – не человек договоренностей. Это не делается так: “Тебе 50%, мне 50%”. Тем более с Абрамовичем. Абрамович не общался с Путиным напрямую”, – утверждает Пугачев.

Он подчеркнул, что российским бизнесменам Путин “дает возможность жить”.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Путин находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Абрамович – один из самых богатых россиян. Журнал Forbes оценивает состояние предпринимателя в 2021 году в $14,5 млрд. Он занимает 12-е место в рейтинге “200 богатейших бизнесменов России”.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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