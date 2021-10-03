 

В Кабуле прогремел взрыв у мечети, есть погибшие

03.10.2021, 17:08, Новости дня
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По словам пресс-секретаря “Талибана” Забихуллы Муджахида, взрыв прогремел у входа в большую мечеть Эйд-Гах в Кабуле. В результате взрыва у мечети погибло по меньшей мере два мирных жителя.

#UPDATE An explosion outside a mosque in the Afghan capital killed “a number of civilians”, a senior Taliban official says. The blast struck near the entrance of the Eid Gah Mosque in Kabul, according to spokesperson Zabihullah Mujahid

— AFP News Agency (@AFP) October 3, 2021

Associated Press отмечает, что взрыв случился в то время, как в мечети проходила панихида по матери представителя “Талибана” Муджахида.

Другой представитель “Талибана” Билал Карими сообщил журналистам, что талибов среди пострадавших от взрыва не было.

Контекст:

К 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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