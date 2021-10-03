В Индии самолет застрял под пешеходным переходом. Видео

В авиакомпании объяснили, что это старый, утилизированный самолет, который уже продали. Новый владелец самолета как раз перевозил его, однако не рассчитал размеры самолета и застрял под мостом.

На видео видно, как автомобили проезжают с одной стороны шоссе, в то время как другая сторона в значительной степени перекрыта самолетом.

On Gurugram-Delhi highway, outside IGI airport ! pic.twitter.com/fLG0FiijkS

— Deepak Sharma (@DeepakSEditor) October 2, 2021

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