 

В Индии самолет застрял под пешеходным переходом. Видео

03.10.2021, 17:08, Новости дня
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В авиакомпании объяснили, что это старый, утилизированный самолет, который уже продали. Новый владелец самолета как раз перевозил его, однако не рассчитал размеры самолета и застрял под мостом.

На видео видно, как автомобили проезжают с одной стороны шоссе, в то время как другая сторона в значительной степени перекрыта самолетом.

On Gurugram-Delhi highway, outside IGI airport ! pic.twitter.com/fLG0FiijkS

— Deepak Sharma (@DeepakSEditor) October 2, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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