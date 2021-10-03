В Железноводске решили установить заправки для электромобилей

Первые в регионе Кавказских Минеральных Вод заправки для электромобилей установят в городе Железноводск Ставропольского края, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Администрация Железноводска приступила с Корпорацией ПСС, одним из крупнейших отечественных производителей зарядной инфраструктуры, к обсуждению проекта по созданию в городе-курорте зарядных станций для электроавтомобилей. Планируется установка четырех зарядных станций в курортной зоне Железноводска», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Отмечается, что в Ставропольском крае насчитывается 800 электроавтомобилей.

Глава Железноводска Евгений Моисеев отметил, что эксперты прогнозируют ежегодный трехкратный прирост числа электроавтомобилей. «И хотя на сегодняшний день в Железноводске всего три электроавтомобиля, необходимо уже сейчас развивать инфраструктуру для электрического транспорта. Ведь это экологически чистый транспорт, а экологическая чистота крайне важна для наших природных лечебных факторов. Если в Железноводске будут установлены четыре быстрые электрические заправки, то это закроет потребность города в зарядной инфраструктуре на несколько лет вперед и привлечет к нам дополнительный туристический трафик», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве уже появились новые парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин. Парковаться обычным автомобилям на этих заправках запрещено, а за нарушение полагается штраф.