 

В Киеве заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

03.10.2021, 16:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКиев готов к взаимному освобождению удерживаемых лиц с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Мы готовы к обмену. Мы на прошлой неделе добровольно отдали тело одного из погибших членов незаконных вооруженных формирований его матери, которая находится в сложном состоянии здоровья и попросила вернуть сына. Мы вернули. То есть Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать обстановку и открыть КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда), и обменяться пленными», – сказал он в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости».

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что передача удерживаемых лиц со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) невозможна на уровне частных лиц, она должна проходить на государственном уровне.



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