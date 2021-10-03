В Киеве заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Киев готов к взаимному освобождению удерживаемых лиц с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, сообщил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Мы готовы к обмену. Мы на прошлой неделе добровольно отдали тело одного из погибших членов незаконных вооруженных формирований его матери, которая находится в сложном состоянии здоровья и попросила вернуть сына. Мы вернули. То есть Украина делает свои шаги в гуманитарном направлении для того, чтобы нормализовать обстановку и открыть КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда), и обменяться пленными», – сказал он в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости».

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что передача удерживаемых лиц со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) невозможна на уровне частных лиц, она должна проходить на государственном уровне.