 

Китайские эксперты рассказали о полезных свойствах огурца

03.10.2021, 16:32, Разное
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Специалисты китайского издания Sohu разместили публикацию, содержащую сведения о полезных свойствах огурца. Медики акцентировали внимание на особых качествах овоща, а также выделили категорию людей, которым употреблять его небезопасно.
Как рассказали эксперты, мякоть овоща семейства тыквенных содержит ряд коллоидальных веществ, оксикислот и биологически активных ферментов, способствующих обмену веществ в организме, обладающих мочегонным эффектом и детоксикационным действием. Огурцы способствуют очистке организма от токсинов, включение их в рацион снижает риск образования камней в почках. Использование данного продукта внешним способом может помочь при лечении таких процессов, как солнечные ожоги и кожные аллергии. Обладая весьма приятным вкусом, огурцы содержат большое количество витаминов В и С, а их кожура насыщена большим количество полезных компонентов. Калий, содержащийся в овоще, благоприятно влияет на метаболизм, а в ряде случаев употребление огурцов даже может помочь нарастить мышечные ткани.

Продукт способен оказывать существенное влияние на физиологические процессы, происходящие в человеке. В частности, его употребление снижает уровень сахара в крови и показатель “плохого” холестерина, а калий и магний, входящие в состав овоща, благоприятно влияют на динамику артериального давления. Примечательно, что огурцы весьма полезны и беременным – из-за большого количества пищевых волокон и витаминов.

Впрочем, существуют категории людей, которым стоит относится к употреблению овоща очень осторожно. К ним относятся те, кто имеет слабую селезенку и желудок, а также страдающие диареей. Кроме того, огурцы в соленом и маринованном виде, из-за наличия большого количества соли в составе, могут быть вредны пациентам, у которых диагностированы сердечно-сосудистые и цереброваскулярные болезни. Об этом пишет “Слово и Дело”.



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