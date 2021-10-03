 

“Домайданился, гастролер”: Янукович высмеял Саакашвили

03.10.2021, 16:31, Разное
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Бывший президент Украины Виктор Янукович высмеял бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который накануне местных выборов вернулся на родину после восьмилетней эмиграции и был арестован из-за уголовных дел о злоупотреблении властью и растратах. 

“Нормальных президентов в тюрьму не сажают, а этот авантюрист уже давно напрашивался. Сначала на деньги США захватил власть в Грузии, потом войну устроил, столько людей пересажал, а когда его вышвырнули из Грузии, поехал майданить к нам, в Украину. Он думал это и в третий раз проканает, теперь уже снова в Грузии, но нет – не вышел трюк. Домайданился, гастролер”, – написал Янукович на своей странице во “Вконтакте”. 

Схожую позицию занял и премьер-министр Украины в правительстве Януковича Николай Азаров, который также сегодня находится в России.   

“Этот бузотер имеет большой опыт раскачивания лодок, но его приключения подошли к концу. Следующим будет Порошенко”, – спрогнозировал ситуацию Азаров в своем телеграм-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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