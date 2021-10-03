 

В порту Бангладеша на сухогрузе умерли двое моряков из Украины

03.10.2021, 16:14, Новости дня
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Инцидент случился 30 сентября, отмечает медиа. Местным фельдшерам сообщили, что причиной смерти одного из моряков, скорее всего, стал сердечный приступ.

В то же время известно, что у погибших моряков не было никаких симптомов COVID-19.

Тела моряков выгрузили из корабля для вскрытия. Известно, что сухогруз под флагом Маршалловых островов прибыл на якорную стоянку в Читтагонге из Египта 19 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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