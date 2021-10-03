Зеленский заявил, что обсуждал “вагнеровцев” с Лукашенко после того, как они заехали в Беларусь

Журналистка спросила, почему Зеленского не допросила временная следственная комиссия Верховной Рады и правоохранительные органы.

Зеленский ответил, что по его мнению, допрашивать должны пятого президента Украины, нынешнего нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко, который заявлял, что санкционировал спецоперацию.

“Мне кажется, собственник вашего канала [“Прямой”], “гетман” Порошенко. […] Мое обсуждение вопроса вагнеровцев было с господином Лукашенко по телефону, это правда, когда эти люди, насколько мне известно, автобусами заехали на территорию Беларуси… Я слышал, что они, согласно операции, откуда-то летели. Я не знаю, но то, что я знаю: они заехали автобусами. Такая, очень серъезная операция – заехали в автобусах секретные агенты. Так вот, когда они заехали, мы понимали прекрасно, потому что о делах этих людей, боевиков информация давно есть в государстве, у меня был разговор с на тот момент президентом Александром Григорьевичем Лукашенко. я ему сказал: “Там у вас боевики, у нас есть информация, что они…” ну, там какие-то детали я ему говорил. И он мне сказал: “Да, мы изучим этот вопрос, обязательно… Мы сделаем все возможное”. И после этого все”, – сказал президент.

Журналисты отметили, что Лукашенко отрицает факт звонка.

Спикер главы государства Сергей Никифоров заявил, что на сайте Офиса президента есть официальное сообщение о разговоре. Зеленский добавил, что разговор был официальным, он проходил как раз во время записи интервью основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона с Лукашенко. Это происходило 5 августа 2020 года.

В тот день Офис президента опубликовал пресс-релиз, в котором было указано, что Зеленский и Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании “Вагнер”.

“Не ищите “зраду” там, где ее нет”, – заявил глава государства.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, “попробовать вытащить” часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато “специальное мероприятие”. Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК “Вагнер”, а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.ф

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