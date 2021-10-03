 

При взрыве у мечети в Кабуле погибли два человека

03.10.2021, 15:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМощный взрыв прогремел у мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), в результате погибли не менее двух человек.

Как информирует телеканал Kabul News, в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (террористические организации, запрещенные в России), передает ТАСС.

По словам Муджахида, «взрыв прогремел при большом стечении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие».

Представитель министерства внутренних дел Кари Саид Хости сообщил, что не менее двух человек погибли, трое пострадали в результате взрыва у мечети Идгах, передает РИА «Новости».

18 сентября в Кабуле прогремели два взрыва, в результате одного из них были пострадавшие.

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.



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