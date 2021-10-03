 

В Дагестане более 40 тыс. человек остались без света из-за аварии

03.10.2021, 15:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ нескольких горных районах Дагестана без света остались более 40 тыс. человек из-за технологического нарушения на высоковольтной воздушной линии, информирует Министерство энергетики и ЖКХ Дагестана.

«В Дагестане остались без света более 40 тыс. жителей. Из-за технологического нарушения на высоковольтной воздушной линии 110 кВ Шамильское-Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль без электричества остаются Тляратинский, Цунтинский районы, Бежтинский участок и частично Шамильский район», – приводит текст сообщения ТАСС.

Уточняется, что к аварийно-восстановительным работам привлечены ремонтные бригады.

Ранее сообщалось, что в Дагестане без света остались около 35 тыс. человек в 12 районах из-за непогоды.



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