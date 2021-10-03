 

Число погибших при взрыве в Кабуле достигло 12

03.10.2021, 15:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧисло погибших при взрыве у мечети Идгах в столице Афганистана достигло 12, пострадали 32 человека, сообщил источник в движении «Талибан» (запрещено в России).

Источник подчеркнул, что данные о жертвах являются предварительными и могут измениться, передает РИА «Новости».

Напомним, мощный взрыв прогремел у мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан». Представитель министерства внутренних дел Кари Саид Хости сообщил, что не менее двух человек погибли, трое пострадали в результате взрыва.

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан.



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