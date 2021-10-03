Гложет скептиков сомненье, было ли там привиденье

Рановато Илон Маск решил подарить человечеству будущее: не готово оно взаимодействовать с современной техникой. Прав был все-таки Карл Маркс, утверждавший, что базис, то бишь экономический строй, мы можем изменить, а вот настройка, сиречь наше сознание, живет сама по себе и за достижениями науки может не поспевать.

Нынче люди, не задумываясь, как и что работает в автомобиле Tesla, садятся в машину, способную передвигаться без водителя. И ночью отправляются… на кладбище.

Зачем? Не иначе как на встречу с привидениями, ожившими мертвецами-зомби и другой нечистью. И Tesla им эту «возможность предоставила».

Группа друзей ехала в «Тесле» по кладбищу. Там-то умная автомашина и «обнаружила призрака». Вернее, сообщила им, что рядом находится человек. Функция предупреждения, чтобы водитель не наехал на пешехода, сработала. Только в данном случае поблизости никого не было, но виднелось надгробие.

Пассажиры были в ужасе, а один из них, пользователь TikTok с ником @nojumper, утверждает, что заснял призрака. На кадрах, которыми он поделился, можно услышать, как при появлении предупреждения водитель кричит, «Я же говорил». Он уверен, что видит привидение. Второй ему отвечает: «Отлично, я тебе верю!». Кто-то из сидящих в машине орет: «Твоя Tesla видит мертвых людей!»

Это сообщение вызвало споры о том, был ли дух. Причем на полном серьезе.

Скептики заявили в комментариях, что Tesla просто принимает высокие памятники за «людей»:

— Любой владелец Tesla, знает, что она просто определяет более высокие надгробия.

— Она постоянно делает так с мусорными баками и предметами размером с человека.

Но были и поверившие в то, что видели. Один поведал: «Некоторые вещи просто не надо делать, если вам хочется мира в своей жизни». А другой даже заявил, что видел «сферу», когда машина проезжала мимо «призрака».

Произошедший на этой неделе случай далеко не единственный, когда автомобили Tesla засекали привидение.

В снятом в июле ролике, водитель нацелил камеру на приборный дисплей, обнаруживающий и отображающий объекты, с которыми теслы могут столкнуться при движении на автопилоте. Похоже, что система нашла несколько человеческих фигур и собаку, причем водитель их не видел. Один из комментаторов видео сказал, что Илон Маск «работал над Tesla», и предположил: поскольку датчики «суперсильные», автомобиль на самом деле обнаруживает тело, захороненное на глубине 6 футов (около 2 м).

На опубликованных в январе кадрах, взятых с монитора Tesla, тоже можно было видеть силуэт человека, передвигающегося по кладбищу. Причем, после этого территория кладбища, снятая водителем, была полностью безлюдна.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, aliceboboc.wordpress.com, otoloka.id

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