 

Гложет скептиков сомненье, было ли там привиденье

03.10.2021, 15:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рановато Илон Маск решил подарить человечеству будущее: не готово оно взаимодействовать с современной техникой. Прав был все-таки Карл Маркс, утверждавший, что базис, то бишь экономический строй, мы можем изменить, а вот настройка, сиречь наше сознание, живет сама по себе и за достижениями науки может не поспевать.

Нынче люди, не задумываясь, как и что работает в автомобиле Tesla, садятся в машину, способную передвигаться без водителя. И ночью отправляются… на кладбище.

Зачем? Не иначе как на встречу с привидениями, ожившими мертвецами-зомби и другой нечистью. И Tesla им эту «возможность предоставила».

Группа друзей ехала в «Тесле» по кладбищу. Там-то умная автомашина и «обнаружила призрака». Вернее, сообщила им, что рядом находится человек. Функция предупреждения, чтобы водитель не наехал на пешехода, сработала. Только в данном случае поблизости никого не было, но виднелось надгробие.

Пассажиры были в ужасе, а один из них, пользователь TikTok с ником @nojumper, утверждает, что заснял призрака. На кадрах, которыми он поделился, можно услышать, как при появлении предупреждения водитель кричит, «Я же говорил». Он уверен, что видит привидение. Второй ему отвечает: «Отлично, я тебе верю!». Кто-то из сидящих в машине орет: «Твоя Tesla видит мертвых людей!»

Это сообщение вызвало споры о том, был ли дух. Причем на полном серьезе.

Скептики заявили в комментариях, что Tesla просто принимает высокие памятники за «людей»:
— Любой владелец Tesla, знает, что она просто определяет более высокие надгробия.
— Она постоянно делает так с мусорными баками и предметами размером с человека.

Но были и поверившие в то, что видели. Один поведал: «Некоторые вещи просто не надо делать, если вам хочется мира в своей жизни». А другой даже заявил, что видел «сферу», когда машина проезжала мимо «призрака».

Произошедший на этой неделе случай далеко не единственный, когда автомобили Tesla засекали привидение.

В снятом в июле ролике, водитель нацелил камеру на приборный дисплей, обнаруживающий и отображающий объекты, с которыми теслы могут столкнуться при движении на автопилоте. Похоже, что система нашла несколько человеческих фигур и собаку, причем водитель их не видел. Один из комментаторов видео сказал, что Илон Маск «работал над Tesla», и предположил: поскольку датчики «суперсильные», автомобиль на самом деле обнаруживает тело, захороненное на глубине 6 футов (около 2 м).

На опубликованных в январе кадрах, взятых с монитора Tesla, тоже можно было видеть силуэт человека, передвигающегося по кладбищу. Причем, после этого территория кладбища, снятая водителем, была полностью безлюдна.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, aliceboboc.wordpress.com, otoloka.id

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.09 / Решайте проблемы по мере их возникновения: как сохранить искру в отношениях, несмотря на сложную жизнь с маленькими детьми

25.08 / Мнение: Подвиг омских врачей

12.01 / Зак Эфрон опроверг слухи о расставании с австралийской официанткой Ванессой Валладарес

01.07 / Певица Sia стала бабушкой – через год после усыновления двоих детей

08.06 / “Поступил достаточно жестоко по отношению ко мне”: Повереннова рассказала, как пережила измену Николаева

05.05 / Мнение: Британская морская пехота испытывает джет-пак

10.09 / Дочь Михаила Ефремова: «Мама любила бить меня под песни Земфиры»

08.10 / Мнение: Интересные вести с мест

29.05 / США объявили о приостановке авиасообщения с Беларусью

07.08 / Первые покупатели в РФ могут купить Realme Narzo 30 с 90 Гц, NFC и 5000 мА•ч на треть дешевле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика