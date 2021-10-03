Специалист рассказал о связи вакцины и онкологии

Игорь Самойленко, к.м.н., специалист в области онкологических болезней, объяснил, может ли вакцина от COVID-19 быть причиной появления рака. Он сообщает, что взаимосвязь не прослеживают даже теоретически.

Эксперт предполагает, откуда появился такой миф. В США в 50-годы на производстве вакцин от полиомелита случилось загрязнение культуры, производившей вакцину, другим вирусом. Это было биологическим браком, так как второй вирус, загрязняющий культуру, был онкогенным и мог стать опасным, правда не для человека. Он был онкогенным для грызунов, но не нес опасность для обезьян, поэтому, скорее всего, был безвредным для людей. С той поры не зарегистрировано ни одного случая, который связан с подобным нарушением.

Необходимо помнить, что требование к вакцинным препаратам выше, чем к лекарствам, так как последние изготавливают для заболевших, а вакцины – для здоровых людей. Взаимосвязь между вакцинацией и появлением онкологических болезней не проследили даже теоретически. Эксперт заявляет, что это только слухи, возникающие без оснований.

Все новые препараты и вакцины проходят добавочные проверки перед тем, как их разрешат применять в уязвимых группах, к которым относят беременных, детей, людей с хроническими заболеваниями и онкологией. В испытаниях участвуют здоровые люди, а имеющие проблемы со здоровьем, могут среагировать по-другому – обострением болезни, поэтому информацию о переносимости у особых пациентах собирают очень тщательно. Нет оснований считать, что люди с онкологическими болезнями хуже перенесут вакцинацию от COVID-19.

Но при онкологических болезнях существуют состояния, при которых вакцинироваться нет смысла. В период проведения противоопухолевой терапии иммунитет способен подавляться настолько, что организм не вырабатывает иммунную защиту против других болезней. Между курсами лечения вакцинироваться необходимо. Онкологические больные должны часто ходить в больницы, где риск получить инфекцию намного выше. Но если больной заразится коронавирусом, шансы умереть возрастают, а сама болезнь проходит намного тяжелее. И в период заболевания основную терапию нужно откладывать, что может привести к прогрессированию главного недуга.

Источник: aif.ru