 

Макрона спустили с небес: Алжир закрывает воздушное пространство для французской авиации

03.10.2021, 15:38, Разное
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По сообщениям телеканала «Аль-Джазира», Алжир закрыл воздушное пространство для полетов французской военной авиации. Президент Франции Эммануэль Макрон в минувший четверг заявил, что история Алжира основана «на дискурсе ненависти к Франции».
Алжир, в свое время пострадавший от опустошительной войны, когда Париж пытался утопить в крови народное восстание, воспринял эти слова как вопиющее оскорбление.

Макрон ранее неоднократно давал понять, что считает неполноценными страны, некогда входившие в орбиту влияния Франции. Так, он постоянно позволял себе оскорбительные высказывания в адрес правительства Мали, когда эта африканская республика решилась пригласить российскую «ЧВК Вагнера» для обучения своих вооруженных сил в противовес неэффективному и полностью провалившемуся французскому контингенту.

Однако пренебрежение и колониальные стереотипы – не лучшая стратегия, и бывшие колонии Франции одна за другой делают шаги к обретению истинной независимости.



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