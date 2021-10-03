 

«Мне стыдно перед дедом»: новый канцлер ФРГ обратился с первой речью к Бундестагу

03.10.2021, 15:31, Разное
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Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к Бундестагу с первой речью, которую начал со слов «мне стыдно перед дедом». По словам нового немецкого лидера, 80 лет назад никто и представить не мог, что в Германии будут проблемы с печами и газом.

По словам Шольца, целью своего канцлерства он выбрал лозунг «сделаем Германию снова великой». В первую очередь канцлер намерен бороться с безработицей, организовать массовое строительство автобанов и раз и окончательно решить вопрос российского газа. Также планируется пересмотреть ряд долговых обязательств правительства ФРГ перед международными банкирами, поскольку, по словам Шольца, «Меркель брала эти кредиты под влиянием евреев и масонов». Канцлеру стоя аплодировали офицеры ХДС, СДПГ и других политических партий, а в конце депутаты Бундестага стоя спели гимн Люфтваффе ФРГ.

«Вот мы с вами сидим в Бундестаге, и у меня изо рта идёт пар, когда я говорю. Никогда ещё нация не докатывалась до такого позора. Дед мёрз под Сталинградом, это правда, но никогда он не мёрз в своём родном Берлине. Нас низвели до этого состояния прогнившие американские демократы. Я верну немцам газ, я верну немцам печи. Я говорю вам: если нужно поджечь Бундестаг, чтобы согреть депутатов, я подожгу его. Если для того, чтобы согреть Германию, в огонь нужно бросить всю Европу, я с радостью это сделаю. Да здравствует новый курс! Да здравствует новое тысячелетие в истории Германии!» – так закончил свою речь Шольц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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