 

РКН запретил СМИ размещать негативные новости рядом с материалами про успехи страны и “Единой России”

03.10.2021, 15:31, Разное
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Роскомнадзор уведомил СМИ о недопустимости размещения публикаций с негативом рядом с материалами про успехи страны, в том числе рядом с новостями о правительстве, президенте и “Единой России”.

Согласно новому правилу, отступ между таким контентом должен составлять не менее 3 публикаций нейтрального характера. В ведомстве отметили, что нововведение уже опробовано ведущими агентствами.

“Освещение общественно-политической обстановки – это ответственный процесс, требующий высокого внимания к нюансам и контексту. Публикация негативного содержимого рядом с высоковостребованными сведениями об успешном развитии страны несёт отрицательный эффект и нивелирует значимость указанных данных, способствует снижению патриотических, гражданственных чувств и настроений у широких масс населения”, – пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор пообещал осуществлять регулярный мониторинг соблюдения нового правила и открыл “Форму информирования о нарушениях” для ответственных граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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