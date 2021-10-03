Зеленский заявил, что кандидатуру нового спикера Рады в случае отставки Разумкова будут обсуждать на заседании фракции “Слуга народа”

У президента спросили, может ли должность спикера занять нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

“Что касается Руслана Стефанчука. Обязательно будет [заседание] фракции, где будут проговаривать, кто может быть в той или иной кандидатурой от монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: 70% на 30%. Если 70% голосов за ту или иную кандидатуру, тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддержат. Несмотря на то, кто ты, депутат или, кстати, уже спикер. Также это касалось и чиновников. У нас есть партийные договоренности – партийные, не “понятийные”, не “90-е”, – сказал Зеленский.

На вопрос, может ли занять должность первого вице-спикера глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко, Зеленский ответил, что впервые об этом слышит.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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