 

“Слуга народа” обсудит кадровые изменения в Кабмине на отдельном заседании фракции – СМИ

03.10.2021, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Что касается кадровых вопросов в Кабмине, то пообещали, что для обсуждения этого вопроса соберем фракцию отдельно в Киеве”, – сказал собеседник.

Контекст:

Правительство Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщали, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, а также министра культуры Александра Ткаченко. Глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи, однако позднее анонсировал осенью “по меньшей мере три-четыре кадровых решения” в Кабмине.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил о наличии вопросов “минимум к троим” министрам и допускал увольнение некоторых из них осенью.

Глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что во фракции “Слуга народа” уже есть кандидатура на пост министра обороны Украины.

Шмыгаль 14 сентября заявлял, что у него нет претензий к членам Кабмина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Экс-шеф разведки США разоблачил ложь команды Обамы о «сговоре» Трампа с Россией

07.09 / Турция связала военное присутствие США в Сирии с нефтью

24.07 / Академик РАН дал прогноз по изменению ситуации с коронавирусом после открытия границ

20.08 / Меркель заявила, что пыталась поговорить с Лукашенко, но он отказался

22.09 / “100% поджог”. Шабунин сообщил результаты экспертизы пожара в его доме

26.03 / В Донецкой области от COVID-19 умер двухмесячный ребенок

23.05 / Ключи шифрования блокчейна для праймериз «Единой России» разделили на четыре части

31.03 / Жертва «скопинского маньяка» объяснила новое заявление в СК

18.08 / “Похожи”, “Оба прелесть”. Вера Брежнева показала свою собаку – “копию хозяйки”

03.03 / Сенат США утвердил главу Совета экономических консультантов при Белом доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика