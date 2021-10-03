 

Премьеру фильма-расследования о “тесных связях” Зеленского с олигархом сорвали за несколько часов до показа – журналист

03.10.2021, 15:20, Новости дня
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По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой Оперы Алексей Прасол ей и сказал, что показа не будет

“Мы не будем показывать фильм о президенте”, – процитировала она собеседника.

“Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день – опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку. Соглашение у нас заключено, локация оплачена”, – отметила Бабинец. 

“Слідство.Інфо” ищет новую локацию для показа фильма. 

https://www.facebook.com/anna.babinets.1/posts/3702314719993108

На странице Facebook-мероприятия о премьерном показе говорится, что журналисты подготовили фильм-расследование о президенте Украины Владимире Зеленском. 

“Тесные связи с олигархом. Распутаны сложные схемы. Грязные деньги. Много грязных денег”, – указано в анонсе. Имя олигарха ни в посте Бабинец, ни в анонсе не упоминается, “Украинская правда” пишет, что речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском. 

Контекст:

До того, как стать президентом Украины в 2019 году, Зеленский работал в студии “Квартал 95”, чьи программы выходили на телеканале “1+1”. Основным владельцем медиахолдинга “1+1” является Коломойский. 

В ноябре 2018 года бизнесмен заявлял, что он не влияет на деятельность Зеленского. В декабре 2018 года в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Зеленский говорил, что Коломойский не имеет на него никакого влияния. 

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом “Forbes Украина”, Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает четвертое место.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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