Китайский аппарат «Чанъэ-4» уже более тысячи дней работает на обратной стороне Луны

В китайском космическом ведомстве появился повод поднять бокалы. Их космический аппарат «Чанъэ-4» пробыл уже более одной тысячи дней на обратной стороне Луны.

Собственно говоря, «Чанъэ-4» – это станция, а всю работу на поверхности спутника Земли выполняет луноход «Юйту-2», напоминают эксперты. Также они уточняют, что срок пребывания на соседнем космическом теле исчисляется в дневных, а не в лунных днях.

По сообщению компетентных источников, луноход накопил уже примерно 3,6 Тб данных, собранных во время своего путешествия по лунной поверхности. За год он сумел пройти и по миллиметру исследовать расстояние в 839 метров. Однако отправленная на Луну техника продолжает работать, выполняя поставленные задачи.