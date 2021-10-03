 

Китайский аппарат «Чанъэ-4» уже более тысячи дней работает на обратной стороне Луны

03.10.2021, 15:08, Новости дня
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В китайском космическом ведомстве появился повод поднять бокалы. Их космический аппарат «Чанъэ-4» пробыл уже более одной тысячи дней на обратной стороне Луны.

Собственно говоря, «Чанъэ-4» – это станция, а всю работу на поверхности спутника Земли выполняет луноход «Юйту-2», напоминают эксперты. Также они уточняют, что срок пребывания на соседнем космическом теле исчисляется в дневных, а не в лунных днях.

По сообщению компетентных источников, луноход накопил уже примерно 3,6 Тб данных, собранных во время своего путешествия по лунной поверхности. За год он сумел пройти и по миллиметру исследовать расстояние в 839 метров. Однако отправленная на Луну техника продолжает работать, выполняя поставленные задачи.



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