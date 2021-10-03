 

Американцы представили новую технологию получения электрического тока от человеческого организма

03.10.2021, 15:08, Новости дня
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Новую технологию биоинженерии представили американские ученые из калифорнийского университета. Они создали гибкий датчик, который можно прикрепить к телу человека и получать от него небольшое количество электрического тока.

Напряжения вполне достаточно, чтобы заряжать мобильные гаджеты, отмечают специалисты. А именно такую задачу и ставили перед собой разработчики.

Однако еще важнее, что датчик способен питать имплантируемые электронные устройства, например, кардиостимуляторы. Конструкция такого генератора не сложная, поясняют разработчики. Внутри установлены маленькие магниты, которые перемещаются во время движения частей тела, пульсирования кровеносной системы и прочих механических воздействий.



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