Найден способ обнулить выбросы пластмасс

Авторы публикации в журнале Science, которыми являются представители группы исследователей из разных стран, утверждают, что они нашли способы избавить человечество от пластмассовых отходов.

Напомним, что правительства наиболее развитых стран договорились обнулить негативное влияние на экологию до 2050 года. Это касается как выбросов парниковых газов, так и пластикового мусора, который в отдельных регионах планеты уже стал причиной экологического бедствия.

Представители науки напоминают, что в мире уже разработано множество технологий переработки полимерных материалов, создания саморазлагающихся пластиков и т.д. достаточно лишь объединить их в одну систему и внедрять по мере необходимости. В своей методике ученые предлагают использовать примерно 400 различных разработок, наиболее действенных, по их мнению.