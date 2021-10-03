Онищенко оценил новые данные о мутации коронавируса

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03.10.2021, 15:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВыявленная учеными Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США мутация COVID-19 грозит новым подъемом заболеваемости в России, ситуация в ближайшие месяцы будет ухудшаться, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы VII созыва, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Почти с самого начала своего появления COVID становился все более контагиозным. В данный момент мы видим, скажем так, наиболее совершенную версию из всех. Совершенную для вируса и наихудшую для нас. Соответственно, это приведет к новому всплеску заболеваемости», – указал специалист.

Эксперт добавил: человечество должно радоваться тому, что COVID еще далеко до гриппа в плане мутации. «Грипп каждый год делает такой генетический вираж, что наша иммунная система его не узнает. COVID же пока довольно эффективно блокируется у вакцинированных», – отметил он.

По его словам, новая мутация COVID опасна еще и, вероятно, более тяжелым протеканием заболевания. «Ранее болезнь протекала чаще всего с симптомами обычного респираторного заболевания, потом вирус мутировал и начал вызывать, к примеру, образование тромбов. Кроме того, он растет, скажем так, «вширь», то есть заражает и молодых. Помимо этого, новая мутация вполне может заключаться в усилении алиментарного способа передачи вируса», – сказал эксперт.

Собеседник призвал всех делать две прививки – от коронавируса нового типа и от гриппа. «Когда две этих инфекции поражают организм, пусть даже и с промежутком времени, происходит эффект суммации негативного влияния на здоровье. Если я привился только от гриппа, а потом переболел COVID, то впоследствии иммунная система может не выдержать таких «атак» и пропустить грипп. И наоборот – грипп точно ослабляет иммунный ответ организма на COVID даже у привитых от коронавируса. Так что нам предстоит выдержать этот дуализм атаки на здоровье в ближайшие полгода», – сообщил Онищенко.

«Впрочем, все происходящее стало результатом в большей степени нашей безалаберности – отказа от прививок и от ношения масок, особенно в метро», – заключил собеседник.



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