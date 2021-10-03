Эксперты заявили, что отказ от красного мяса полезен для фигуры и здоровья

Специалисты сообщили, что отказ от употребления мяса может принести пользу как фигуре, так и здоровью. Но нужно помнить, что у растительной диеты существуют и свои недостатки.

Вегетарианство приносит пользу здоровью, но отказ от обычного питания может иметь и негативные последствия. Мясные изделия приводят к повышению кислотности в желудке, вызывая изжогу, а растительная еда задерживает выработку кислоты. Если из рациона убрать мясо, то можно избавиться от лишнего веса без долгих усилий. Также растительная еда помогает поддержать здоровую микрофлору в кишечнике.

Как сообщают «Народные новости», у любителей мясных блюд увеличиваются риски возникновения диабета второго типа. Добавление мяса в рацион приводит к увеличению холестерина в крови, что приводит к ожирению и болезням сердца. Отказ от продукта понижает воспаление в организме и помогает укрепить иммунитет. Но стоит помнить, что при растительной диете может быть дефицит йода, железа, витаминов B12 и D, которые необходимы для укрепления мышц.

Специалисты подчеркивают, что к выбору отказа от мяса стоит подойти последовательно и перед окончательным решением лучше всего получить консультацию диетолога, который посоветует добавки, чтобы восполнить дефициты в организме. Если же решение принято, то лучше всего заменять мясо рыбой и овощами, включить в меню больше орехов и семян.

Источник: nation-news.ru