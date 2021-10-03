Ученые рассказали о полезном воздействии кофе на печень

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03.10.2021, 14:44, Разное
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Ученые рассказали, что кофе является полезным для печени. Напиток бодрит человека и имеет полезные свойства для здоровья.
В Кливлендской клинике сообщили, что кофе приносит пользу при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Болезнь отличается дефектными преобразованиями тканей печени из-за избыточных отложений жира в клетках органа. НАЖБП чаще всего сражает тех, кто имеет лишний вес, диабет или высокий уровень холестерина. Также при регулярном употреблении кофе у людей с НАЖБП понижает риски возникновения цирроза.

Исследование, которое опубликовали в издании Nutrients, продемонстрировало, что кофе оказывает позитивное влияние на больных с фиброзом печени. При болезни разрастается соединительная ткань в органе, что случается при повреждениях клеток печени вирусом, спиртным, токсичными компонентами.

Эксперты анализировали информацию с 2010 по 2021 год. В метаанализ были включены 11 статей ученых, где сожержались сведения о больных с НАЖБП. Он подтверждает, что именно кофе осуществляет защиту относительно фиброза печени у людей с НАЖБП. Но теперь исследователи в следующих опытах должны установить порог потребления напитка.

Источник: profile.ru



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