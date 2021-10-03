Диетолог развеяла главные мифы о популярных продуктах

Диетолог Лили Сауттер развеяла главные мифы о популярных продуктах и здоровом питании. Многие из них люди считают волшебными, поэтому стараются их как можно больше употреблять.

По словам диетолога, сельдерей не способен сжигать калории, как считают многие, а употребление шоколада не приведет к добавлению страсти в отношениях, хотя его и называют природным афродизиаком.

Мнение о том, что сок из фруктов такой же полезный, как и сами плоды, тоже является мифом, ведь при выдавливании жидкости часть полезных свойств теряется. Что касается способности видеть в темноте за счет употребления моркови, то это тоже заблуждение. Овощ действительно полезен для зрения, но не становится причиной появления сверхвозможностей.

Польза яблок для улучшения зрения тоже не доказана, как и способность куриного бульона вылечить простуду. В последнем случае отвар может улучшать состояние и облегчать симптомы. В завершение Лили Сауттер опровергла миф о пользе рыбы для головного мозга. Речь идет о жирных сортах, в которых содержатся кислоты омега-3, оказывающие незначительное положительное воздействие на когнитивные способности, однако остальные виды рыбы никак не повлияют на мозговую деятельность.

Источник: fedpress.ru