Диетолог развеяла главные мифы о популярных продуктах

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03.10.2021, 14:44, Разное
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Диетолог Лили Сауттер развеяла главные мифы о популярных продуктах и здоровом питании. Многие из них люди считают волшебными, поэтому стараются их как можно больше употреблять.
По словам диетолога, сельдерей не способен сжигать калории, как считают многие, а употребление шоколада не приведет к добавлению страсти в отношениях, хотя его и называют природным афродизиаком.

Мнение о том, что сок из фруктов такой же полезный, как и сами плоды, тоже является мифом, ведь при выдавливании жидкости часть полезных свойств теряется. Что касается способности видеть в темноте за счет употребления моркови, то это тоже заблуждение. Овощ действительно полезен для зрения, но не становится причиной появления сверхвозможностей.

Польза яблок для улучшения зрения тоже не доказана, как и способность куриного бульона вылечить простуду. В последнем случае отвар может улучшать состояние и облегчать симптомы. В завершение Лили Сауттер опровергла миф о пользе рыбы для головного мозга. Речь идет о жирных сортах, в которых содержатся кислоты омега-3, оказывающие незначительное положительное воздействие на когнитивные способности, однако остальные виды рыбы никак не повлияют на мозговую деятельность.

Источник: fedpress.ru



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