 

Зеленский: СНБО работал до меня? Да все называли его “кладбищем”

03.10.2021, 14:26, Новости дня
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“Что касается СНБО… Как президент не хочу это говорить, но это что, был реальный орган? Он работал до меня? Были какие-то решения? Да все говорили, что это “кладбище”. Некуда девать министров, нельзя просто уволить, надо их отправлять туда. Был реальный Совет нацбезопасности и обороны, принимающий серьезные решения? Начало войны, серьезная санкционная политика, не отдать Крым, отправить туда войска… Что делал СНБО, когда у нас забирали наши территории? Ноль. Не один балл. Ноль. И тут заработал орган, и выглядит достаточно мощным, и действительно так выглядит, что “а что они себе позволяют?”. На место ставим предателей государства – вот что они себе позволяют. Неправильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому. А после меня точно будет, с чем вас и поздравляю”, – сказал президент.

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

С февраля 2021 года СНБО принял несколько решений о введении санкций. В частности, под действие ограничительных мер попали нардепы от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук и Тарас Козак, пророссийсий блогер Анатолий Шарий, его жена Ольга,  главред издания “Страна” Игорь Гужва, а также сотни “воров в законе”. Кроме того, санкции были введены против каналов Козака “112 Украина”, NewsOne и ZIK, против издания “Страна” и ряда других юридических лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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