 

В РФ снова зафиксировали максимальное число летальных случаев от COVID-19 за сутки

03.10.2021, 14:26, Новости дня
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Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 7 586 536, выздоровели от инфекции 6 725 965 человек. 

С начала эпидемии в России от коронавируса, по данным правительственного штаба, умерло 209 918 человек, при этом 890 – за последние сутки.

Уровень суточной смертности от коронавируса в РФ снова обновил рекорд. Перед этим максимальную суточную смертность в стране фиксировали четыре дня подряд: 30 сентября (887), 29 сентября (867), 28 сентября (857) и 27 сентября (852).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по числу случаев коронавирусной инфекции.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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