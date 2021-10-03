Зеленский рассказал, планирует ли СНБО в ближайшее время вводить санкции против олигархов или медиа

На вопрос, планирует ли СНБО вводить санкции против олигархов или медиа, президент ответил: “Нет. Насколько мне известно, сегодня нет”.

“Но СНБО работает постоянно. Есть много вопросов по поводу недр, не весь список пришел с Кабмина по поволу преступников. Там даже были нескольо ошибок, исправляются некоторые ошибки, они уже исправлены, и дополняется этот список. Знаю, что не дожали тематику с контрабандой. Это я точно знаю, потому что была поставлена задача в течение двух недель доработать. Это, по моему, будет в конце этой недели”, – сказал он.

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

С февраля 2021 года СНБО принял несколько решений о введении санкций. В частности, под действие ограничительных мер попали нардепы от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук и Тарас Козак, пророссийсий блогер Анатолий Шарий, его жена Ольга, главред издания “Страна” Игорь Гужва, а также сотни “воров в законе”. Кроме того, санкции были введены против каналов Козака “112 Украина”, NewsOne и ZIK, против издания “Страна” и ряда других юридических лиц.

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