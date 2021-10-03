Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Путин со Шредером парились в бане – она сгорела от напряжения. Они еле успели выскочить оттуда

Как часто это происходило, бизнесмен не рассказал, но отметил, что однажды баня, в которой парились два политика, сгорела.

“Шредер вообще, еще будучи канцлером, просто не вылезал оттуда [из-за границы]. Помню, они парились в бане с Путиным – баня сгорела от напряжения. Они только успели выскочить оттуда. Хотя Путин – не фанат бани”, – отметил Пугачев.

Об этом случае он рассказал в контексте разговора о коррупции о том, как Путин “тратит деньги на подкуп зарубежных политиков”.

Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Я сказал Путину: “Выбери место, где тебя похоронить”. Он ответил: “Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань”. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. В 2006 году возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, управляющей российским газопроводом “Северный поток”. С 2016 года руководит компанией Nord Stream 2 (оператор строительства одноименного газопровода). В сентябре 2017 года стал председателем совета директоров “Роснефти”. В июне 2021 года его переизбрали на эту должность.



Дмитрий ГОРДОН

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