 

Военные расходы поднимутся на второе место в бюджете РФ

03.10.2021, 14:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия в 2022 году потратит на оборону более 3,5 трлн рублей. Это позволит военным расходам занять второе место в федеральном бюджете, следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Согласно документу, оборонные расходы выйдут на второе место в бюджете в следующем году. На экономику будет направлено 3,46 трлн рублей, а крупнейшим разделом останется социальная политика – более 5,8 трлн рублей, передает РБК.

До пандемии расходы на экономику превышали военные лишь дважды: в 2014 году, когда произошел обвал цен на нефть, и в 2009 году – тогда ВВП РФ упал на 7,8%.

В 2020 году больше всего средств из экономического раздела выделили на дорожное хозяйство (28% расходов), а также на субсидии юридическим лицам.

Отмечается, что данные по тратам на оборонную сферу подробно проанализировать невозможно, поскольку большая их часть засекречена.

В конце сентября правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», пересмотрев параметры расходов и, соответственно, размеры профицитов и дефицита. Расходы в следующем году запланировали на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023-м – 25,24 трлн, в 2024-м – 26,35 трлн.

Ранее сообщалось, что военные расходы в мире в 2020 году составили почти 2 трлн долларов США. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами вошли США, Китай, Индия, РФ и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов.



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