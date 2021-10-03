 

В Минпросвещении исключили массовый локдаун в школах

03.10.2021, 14:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВводить локдаун в российских школах из-за коронавируса не планируется, среди школ менее 0,1% находятся на карантине, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«У нас в общей численности школ менее 0,1% по тем или иным причинам (на карантине)… Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует ситуация. Какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что локдаун из-за ситуации с коронавирусом вводить не планируется.



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